Нечистые на руку жители Карелии зашли в магазины бесплатно выпить и закусить

Сигналы тревоги сработали в магазинах Кондопоги, Сегежи и Петрозаводска.
Патрули Росгвардии в выходные дни задержали в Карелии четверых правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.
Так, сигнал тревоги сработал в одном из сетевых магазинов Кондопоги. Там 40-летняя гражданка пронесла мимо кассы продукты, не оплатив их.
Аналогичный инцидент произошел и в Сегеже, где 37-летний ранее судимый мужчина прошёл через кассу с неоплаченным товаром.
А в магазинах Петрозаводска и Кондопоги 43-летний и 59-летний местные жители попытались украсть алкоголь.
Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.
Росгвардейцы задержали всех нарушителей и доставили в полицию.
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