Нечистые на руку жители Карелии зашли в магазины бесплатно выпить и закусить

Сигналы тревоги сработали в магазинах Кондопоги, Сегежи и Петрозаводска.

Патрули Росгвардии в выходные дни задержали в Карелии четверых правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Так, сигнал тревоги сработал в одном из сетевых магазинов Кондопоги. Там 40-летняя гражданка пронесла мимо кассы продукты, не оплатив их.

Аналогичный инцидент произошел и в Сегеже, где 37-летний ранее судимый мужчина прошёл через кассу с неоплаченным товаром.

А в магазинах Петрозаводска и Кондопоги 43-летний и 59-летний местные жители попытались украсть алкоголь.

Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали всех нарушителей и доставили в полицию.