Нечистый на руку житель Петрозаводска навестил мать и по пути украл велосипед

Двухколесный транспорт хранился в подъезде.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от жительницы карельской столицы. Горожанка заявила о пропаже велосипеда стоимостью 8 тысяч рублей. Женщина хранила его на первом этаже в подъезде, используя противоугонный трос.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 40-летний петрозаводчанин, ранее судимый за аналогичные преступления.

Он признался, что заметил оставленный без присмотра велосипед, когда приходил в гости к матери. Потом мужчина сорвал трос, вынес велосипед из подъезда, покатался по городу и затем продал незнакомцу за 3 тысячи рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит два года лишения свободы, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.

В полиции Карелии также напомнили, что подъезд не лучшее место для хранения имущества. Велосипед нужно хранить в квартире или в кладовой, оборудованной надежным замком.