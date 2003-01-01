Недалеко от озера Сямозеро легковушка упала с моста

Автомобиль ехал в сторону Сяргилахты .

Сегодня, 25 августа, на 3-м километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви» в сторону Сяргилахты между ламбушкой и озером Сямозеро автомобиль упал с мостика и перевернулся. Внутри находилась женщина. В госкомитете по безопасности рассказали, что сообщение о ДТП поступило днем в 13:00.

В 13:42 на место аварии выехали сотрудники пожарной части поселка Эссойла. Пожарные осмотрели место, поставили автомобиль на колеса и отключили АКБ.

Пострадавшая отказалась от госпитализации.