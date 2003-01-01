Реклама на сайте
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Недалеко от озера Сямозеро легковушка упала с моста

15:30

На Древлянском кольце иномарка столкнулась с автобусом

14:50

Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» посетили «Долину Зайцев»

14:35

Ушёл из жизни лидер карельского поискового движения «ЛизаАлерт»

14:20

Российский пловец пропал после участия в межконтинентальном заплыве

14:00

Сирень в память о героях СВО высадили в Кеми

13:50

В центре Петрозаводска пройдёт масштабная проверка знаний по истории мирного атома

13:40

Житель Карелии в магазине ударил женщину кулаком в лицо

13:20

Спасская Губа отметила День села памятным мероприятиям и народными гуляниями

13:10

«Нам очень нужны утеплители»: кондопожский приют «Кошкин дом» просит помощи в преддверии зимы

13:00

Обманутая петрозаводчанка поучаствовала в розыгрыше призов и перевела мошенникам большую сумму денег

12:40

На Солнце произошла крупнейшая с июня вспышка

12:20

В Питкяранте поймали женщину-наркодилера из Северо-Кавказа

12:05

В петрозаводской поликлинике открыли новое отделение медицинской реабилитации

11:45

Пять человек пострадали в аварии с микроавтобусом на трассе «Кола» в Карелии

11:30

«Прионежская сетевая компания» уведомила о плановых отключениях электричества в девяти районах Карелии

11:19

В российский прокат вышла комедийная мелодрама «Рецепт счастья»

11:15

В Карелии собрали более 2 млн рублей на лечение укушенного клещом мальчика

11:00

Автомобиль перевернулся на трассе «Суоярви – Поросозеро»

10:45

Задержан врио замгубернатора Курской области

10:15

На улице в расширенном центре Петрозаводска поменяется движение

09:55

Жители Карелии поднялись на вершину Эльбруса

09:30

В Кеми горело деревянное здание

09:00

Минпросвещения утвердило список обязательных школьных предметов

08:30

Две медали на одном турнире завоевал спортсмен из Карелии

08:00

Кабаны попали на камеру в заповеднике на границе Карелии

07:40

У застрявшей в горах Киргизии туристки появился шанс на спасение

07:20

Карельские студенты вошли в число лучших в пляжном волейболе по России

07:00

Новый памятник открыли в окрестностях Петрозаводска

06:40

Названа доступная процедура для снятия тревожности

00:10

Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии

23:10

Эксперт назвал самые частые виды автоподстав в России

22:00

Нашелся пропавший в Суоярвском округе Карелии мужчина

21:40

Умер режиссер легендарных советских телесериалов

20:30

Мужчину в Карелии избили ремнем после спора в развлекательном заведении

19:50

Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Карелии

18:30

Дожди и грозы ждут Карелию 25 августа

17:00

Два судна столкнулись в водах Карельского перешейка

15:40

Стала известна причина эвакуации «Лотос Плазы»

14:00

В Петрозаводске эвакуировали «Лотос Плазу»

13:30

Жителям Карелии рассказали о погоде до конца августа

12:30

Дом вспыхнул в Кондопожском районе Карелии

11:30

Мужчина пропал на западе Карелии

10:30

Доставщику еды на электровелосипеде вызвали скорую после бесконтактного ДТП в Петрозаводске

09:50

Пенсионерка в Карелии второй раз попалась на уловку мошенников

09:30

Поселки Прионежского района оставались без света до утра

09:05

Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке

08:00

Свой флаг появился у Лахденпохской районной спортшколы

07:00
Недалеко от озера Сямозеро легковушка упала с моста
Сегодня 15:30 Дорожная хроника
Автомобиль ехал в сторону Сяргилахты .

фото: © Госкомитет по безопасности

Сегодня, 25 августа, на 3-м километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви» в сторону Сяргилахты между ламбушкой и озером Сямозеро автомобиль упал с мостика и перевернулся. Внутри находилась женщина. В госкомитете по безопасности рассказали, что сообщение о ДТП поступило днем в 13:00.

В 13:42 на место аварии выехали сотрудники пожарной части поселка Эссойла. Пожарные осмотрели место, поставили автомобиль на колеса и отключили АКБ.

Пострадавшая отказалась от госпитализации.

