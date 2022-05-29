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Недавно освободившийся из колонии юноша украл велосипед в Петрозаводске

Новости. Криминал
17:20, 30 Мая 2022
фото: © Витьбичи

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Восемнадцатилетний рецидивист продал украденный велосипед и вновь стал фигурантом уголовного дела.

В петрозаводскую полицию с заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 000 рублей обратился 50-летний горожанин. Он рассказал, что велосипед, оборудованный запирающим устройством, находилось в подъезде дома, где мужчина проживает. Предположений, кто мог повредить трос и забрать его имущество, у потерпевшего не было, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 18-летний ранее судимый петрозаводчанин, который совсем недавно покинул места лишения свободы. Он дал признательные показания и рассказал, что совершил кражу из корыстных побуждений. Похищенное сбыл, а вырученные деньги — 2 500 рублей — потратил на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, жителя района Карелии за кражу и грабеж задержали в Петербурге.

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