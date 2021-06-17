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В реконструированном павильоне «Бесовы следки» в Карелии отремонтировали сорванную ветром крышу (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 18 Июня 2021
фото: © администрация Беломорского муниципального района

В павильоне «Бесовы следки» была отремонтирована часть кровли, разрушенная сильным ветром.

Как сообщила администрация Беломорского района: «15 июня 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями, когда порывы ветра достигали 15-20 м/с, на здании павильона „Бесовы следки“ сильным ветром была деформирована часть козырька над входной группой. 16 июня 2021 года в первой половине дня силами подрядчика проблема устранена».

Павильон «Бесовы следки», установленный над самой знаменитой группой беломорских петроглифов, реконструировался с 1999 года. Ход работ контролировал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, участвовавший 21 мая в открытии обновленного павильона.

Однако, как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» известный в Беломорске общественник и блогер Евгений Антипин, сильный ветер сорвал часть кровли с юбилейного объекта, спустя 25 дней после торжеств.

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