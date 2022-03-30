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«Неделя без турникетов» проходит на предприятиях Segezha Group

Новости. Общество
13:53, 19 Апреля 2022
фото: © Segezha Group

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В апреле традиционно для старшеклассников сегежских школ и студентов Северного колледжа на предприятиях Segezha Group проводится акция «Неделя без турникетов».

Для работодателей это серия промышленных экскурсий, направленная на популяризацию рабочих и инженерных профессий, востребованных в целлюлозно-бумажной промышленности. Для учебных заведений знакомство с промышленными предприятиями — это предоставление государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Группы учащихся 8 и 10 классов сегежских школ № 4, № 5 и № 6 познакомились с работой бумажного производства Сегежского Ц. К. Для студентов Северного колледжа мероприятие по ознакомлению с комбинатом проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«Дирекция по персоналу Сегежского ЦБК всегда поддерживает мероприятия по прямому общению с будущими потенциальными работниками и наглядно демонстрирует все   возможности и перспективы выбираемых профессий. Формирование кадрового резерва — важная составляющая часть нашей работы. Наше предприятие открыто для старшеклассников, студентов колледжей и вузов. Все эти годы Segezha Group способствует созданию учебных групп, как на базе профессиональных учебных заведений, так и на производстве», — отмечает директор по управлению персоналом Игорь Кичко.

За неделю комбинат посетили более 120 школьников и студентов. Технологии целлюлозно-бумажного производства в действии — самый интересный момент экскурсии по бумфабрике. В цехе № 4, где установлена самая современная БДМ-11, учащимся показали все процессы от размольно-подготовительного отдела до выхода конечной продукции — бумаги. Экскурсии проводили дежурные инженеры бумажного производства Виталий Пиудунен, Евгений Гаврилов и начальник БДМ-11 Андрей Нилов.

Специалисты комбината отметили высокую заинтересованность юных сегежан в знакомстве с Сегежским ЦБК.  Ежегодно экскурсии становятся активной формой профессиональной ориентации и наглядной демонстрацией того, что предприятия Segezha Group имеют огромный потенциал на рынке труда. Количество молодых специалистов на комбинате постоянно растет.

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