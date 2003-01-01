Неделя фото и видеоискусства пройдет в Петрозаводске

С 6 по 11 ноября в Петрозаводске пройдет неделя фото и видеоискусства «Дубль_10» в рамках Креативного ноября Карелии.

Неделя фото и видеоискусства будет насыщенной. Участников ждут занятия от региональных и федеральных экспертов. Они подобраны так, чтобы за эти дни удалось погрузиться в основы всего съемочного процесса.

— На интенсиве мы разберем эти три важные темы: как подмечать жизнь вокруг и ловить кадры, которые рассказывают истории, где искать вдохновение и превращать съёмку в искусство, как любимое дело становится работой мечты и начинает приносить доход, — рассказали организаторы.

Опытом поделятся эксперты из Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга. К примеру будет интенсив от мастера цветокоррекции Евгения Ивакина, основателя фотостудии «Станция» в Санкт-Петербурге Ильи Новикова. Регистрация на интенсивы уже завершена. Зато еще можно успеть принять участие в конкурсе фото и видео «Сила традиций».

Организаторы предлагают показать через фото и видео, как ремесла и образы прошлого становятся источником вдохновения и силы в современности. Участие может принять любой желающий, победители будут выбраны отдельно по фото и видео, а также среди детских работ. Лучшие работы определят как профессиональное жюри, так и зрители путем голосования. Награждение победителей пройдет в рамках Форума креативных индустрий в Петрозаводске в конце ноября.

