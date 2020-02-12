Неделя итальянского кино стартует в пятницу в Петрозаводске

В кинотеатре "Премьер" пройдет фестиваль романтических фильмов из Италии.

По сообщению Министерства культуры Карелии, с 14 по 18 февраля петрозаводчане смогут увидеть лучшие итальянские романтические комедии и мелодрамы. "Итальянские истории о любви" рассказывают о главном чувстве эмоционально, ярко и с фирменной самоиронией, свойственной итальянцам.

Открытие фестиваля, приуроченного ко Дню Святого Валентина, состоится 14 февраля. Все фильмы будут демонстрироваться на русском языке.

В программу фестиваля вошли: романтические комедии "Помнишь меня?" Роландо Равелло, мелодрамы "Сделано в Италии" Лучано Лигабуэ, "Между нами, девочками" Кристины Коменчини и "Счастье быть одной" Лауры Моранте, а также спецвыпуск альманаха короткого метра "Italian Best Shorts-2: Любовь в Вечном городе". В фильмах играют звезды итальянского кино – Эдоардо Лео, Стефано Аккорси, Касия Смутняк, Микаэла Рамаццотти и многие другие.