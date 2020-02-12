890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Общественники Карелии обратились в Генпрокуратуру РФ из-за индексации "ветеранских" выплат в 21 рубль 20
12.02.2020 12:26
Больше половины стоимости школьных завтраков в Карелии "идет мимо тарелки" 6
12.02.2020 13:14
Полиция придет к подросткам, которые до смерти забили ворону в Петрозаводске 5
12.02.2020 11:15
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО) 10
12.02.2020 14:40

Неделя итальянского кино стартует в пятницу в Петрозаводске

Новости. Культура
10:26, 13 Февраля 2020
фото: © Russia-Italia Film Festival (RIFF)/https://vk.com/public77562234
Загрузка...

В кинотеатре "Премьер" пройдет фестиваль романтических фильмов из Италии.

По сообщению Министерства культуры Карелии, с 14 по 18 февраля петрозаводчане смогут увидеть лучшие итальянские романтические комедии и мелодрамы. "Итальянские истории о любви" рассказывают о главном чувстве эмоционально, ярко и с фирменной самоиронией, свойственной итальянцам.

Открытие фестиваля, приуроченного ко Дню Святого Валентина, состоится 14 февраля. Все фильмы будут демонстрироваться на русском языке.

В программу фестиваля вошли: романтические комедии "Помнишь меня?" Роландо Равелло, мелодрамы "Сделано в Италии" Лучано Лигабуэ, "Между нами, девочками" Кристины Коменчини и "Счастье быть одной" Лауры Моранте, а также спецвыпуск альманаха короткого метра "Italian Best Shorts-2: Любовь в Вечном городе". В фильмах играют звезды итальянского кино – Эдоардо Лео, Стефано Аккорси, Касия Смутняк, Микаэла Рамаццотти и многие другие.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-13 10:58:23
Своих итальянцев хватает. Те еще режиссеры
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 5
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2020 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»