Неделя моды началась в Петрозаводске

Профессиональные и начинающие дизайнеры представят свои коллекции одежды на неделе моды «Дыхание Карелии».
Неделя моды пройдет в Карелии с 24 по 28 ноября, рассказали организаторы. В программе показы мод, круглые столы и выставки. Участники покажут свои коллекции и расскажут о своем творческом пути.
— Дизайнеры в своих нарядах покажут Карелию, ее особенности. Нам в целом важно сегодня развить эту индустрию, чтобы по всей стране узнавали бренды республики, поэтому проводим Неделю моды и в целом продолжаем поддерживать предпринимателей, занимающихся данным направлением, — рассказала Елена Климчук.
Светлана Белоусова представила коллекцию «Луоннотар» (от основы luonto — природа). На ее создание вдохновили карельские руны, где женщины предстают как хозяйки, девы, которые охраняют природу, взаимодействуют с людьми, всячески им помогая.
— Меня заинтересовало, как изображали карельских дев в литературе, искусстве. Нашлось мало иллюстраций. Я решила создать своих дев, свои образы, как я их представляю. Обращалась к народным костюмам, использовала орнаменты, которые могли быть в Карелии на русском севере и добавила свои фантазии, — рассказала «Столице на Онего» дизайнер.
Современные этнические платья презентовала Ирина Порошина. Коллекция называется «Птицы севера».
— Летящие платья-рубашки на основе народного кроя. Они дополнены текстильными украшениями и сумками-карманами с вышитыми тамбурным швом птицами.«Утица» и «Птица-Пава», «Лебедь» и «Жар-Птица» олицетворяют сказочный образ, известный в народном искусстве как «ПтицаСчастья», — рассказала Ирина Порошина.
В рамках недели моды пройдет круглый стол «Индустрия Моды как драйвер экономики». Вместе дизайнеры, чиновники, общетвенники будут рассуждать, как сделать продукцию конкурентноспособной, как презентовать и продвигать ее на рынок, как в этом может помочь государство. Завершит неделю показ одежды «Дыхание Карелии». В программе будут представлены работы талантливых карельских дизайнеров, бренды которых уже известны не только в Карелии: «Карельский трикотаж «ВÄЖЕНКА», марка одежды «Zoom your outlook», «Карельские узоры», «Золотая нить Поморья» и др.
Больше фотографий с открытия по ссылке.