Неделя Роберта Рождественского пройдет в Карелии

В Карелии пройдет неделя Роберта Рождественского, посвященная 90-летию со дня рождения поэта.

22–31 мая в Карелии состоятся памятные мероприятия, посвященные юбилею Роберта Рождественского. Поэт родился 20 июня 1932 года.

Как информирует Минкульт Карелии, гостем в Петрозаводске в эти дни станет дочь поэта Екатерина Рождественская.

Программа мероприятий представлена в паблике министерства.