Неделя Роберта Рождественского пройдет в Карелии

В Карелии пройдет неделя Роберта Рождественского, посвященная 90-летию со дня рождения поэта.
22–31 мая в Карелии состоятся памятные мероприятия, посвященные юбилею Роберта Рождественского. Поэт родился 20 июня 1932 года.
Как информирует Минкульт Карелии, гостем в Петрозаводске в эти дни станет дочь поэта Екатерина Рождественская.
Программа мероприятий представлена в паблике министерства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание