«Недобросовестных копателей» накажут за обрыв электрических кабелей на Зареке

Об этом сообщили в ОРЭС-Петрозаводска.

Сегодня в 9.45 из-за порыва кабельной линии сторонней организацией, проводившей несогласованные земляные работы в районе складов на ул. Коммунистов, 50, была обесточена часть микрорайона Зарека. Об этом рассказали в паблике ОРЭС - Петрозаводск.

В 11.13, благодаря оперативным действиям сотрудников ОРЭС-Петрозаводск, все потребители были переключены на резервное питание.



"Недобросовестным «копателям» будут выставлены претензии и счета по восстановлению высоковольтной кабельной линии", - сообщили в ОРЭС-Петрозаводск.



Сетевая организация повторно призывает всех подрядчиков ЛЮБЫЕ земляные работы согласовывать с ресурсоснабжающими организациями и четко следовать утвержденным Правилам производства земляных работ.