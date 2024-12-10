«Недобросовестных копателей» накажут за обрыв электрических кабелей на Зареке

Об этом сообщили в ОРЭС-Петрозаводска.
Сегодня в 9.45 из-за порыва кабельной линии сторонней организацией, проводившей несогласованные земляные работы в районе складов на ул. Коммунистов, 50, была обесточена часть микрорайона Зарека. Об этом рассказали в паблике ОРЭС - Петрозаводск.
В 11.13, благодаря оперативным действиям сотрудников ОРЭС-Петрозаводск, все потребители были переключены на резервное питание.
"Недобросовестным «копателям» будут выставлены претензии и счета по восстановлению высоковольтной кабельной линии", - сообщили в ОРЭС-Петрозаводск.
Сетевая организация повторно призывает всех подрядчиков ЛЮБЫЕ земляные работы согласовывать с ресурсоснабжающими организациями и четко следовать утвержденным Правилам производства земляных работ.
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