Недосчитался снегохода житель Карелии, слишком надолго покинувший родные края

В Кеми полицейские раскрыли кражу техники, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района с заявлением о краже обратился 53-летний местный житель, сообщивший об исчезновении снегохода стоимостью почти 10 тысяч рублей. Мужчина почти 3 года не был на малой родине, а когда вернулся, обнаружил пропажу техники.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личность причастного к краже. Им оказался знакомый заявителя — 62-летний местный житель. Мужчина был в курсе того, что знакомый надолго уехал из города, и забрал снегоход себе. Изначально он планировал оставить технику, но, поняв, что она устарела, сдал снегоход на металлолом.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.