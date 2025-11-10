Недостроенные очистные сооружения около Петрозаводска 11 лет сливают канализационные стоки в лес

В окрестностях Петрозаводска, в селе Заозерье, продолжается масштабное экологическое нарушение: канализационные стоки годами сливаются прямо в лес, создавая угрозу для природы и местных жителей.

Проблема остается нерешенной, несмотря на внимание надзорных органов и общественности.

История началась более десяти лет назад, когда в рамках федеральной программы «Чистая вода» началось строительство новых очистных сооружений. Однако проект так и не был завершен. По официальной версии, из-за недофинансирования, а по словам местных жителей — из-за банальной забывчивости: к готовым сооружениям не подвели электричество.

В результате стоки из села, где есть и многоквартирные дома, и социальные объекты, по трубам поступают на неработающую станцию и, превращая территорию в опасное болото, утекают в лес. Природоохранная прокуратура утверждает, что до озера стоки не доходят, однако активисты «Народного фронта» настаивают: загрязнение попадает в Логмозеро, а затем и в Онежское озеро.

Попытки властей найти выход пока лишь усугубляют ситуацию. Вместо того чтобы запустить недостроенный объект или организовать регулярный вывоз стоков ассенизаторами, рассматривается фантастический проект по прокладке трубопровода через озеро стоимостью почти в миллиард рублей.

Почему простые и дешевые решения игнорируются, а экологическое бедствие продолжается уже 11 лет — читайте в нашем материале.