Недостроенный дом сгорел дотла в райцентре Карелии (ФОТО)

Ранним утром четверга в Суоярви сгорело недостроенное здание.
В четверг, 24 ноября, в 05.00 утра произошел пожар строящегося дома в Гористом переулке города Суоярви.
Привлекались две автоцистерны пожарной части № 42 и пять человек личного состава.
Когда огнеборцы прибыли на место, дом горел открытым пламенем. Здание уничтожено огнем, сказалось позднее обнаружение, сообщение о пожаре.
Причина происшествия устанавливается, говорится в сообщении официального паблика суорявских брандмейстеров.
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