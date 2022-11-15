Недостроенный дом сгорел дотла в райцентре Карелии (ФОТО)

Ранним утром четверга в Суоярви сгорело недостроенное здание.

В четверг, 24 ноября, в 05.00 утра произошел пожар строящегося дома в Гористом переулке города Суоярви.



Привлекались две автоцистерны пожарной части № 42 и пять человек личного состава.



Когда огнеборцы прибыли на место, дом горел открытым пламенем. Здание уничтожено огнем, сказалось позднее обнаружение, сообщение о пожаре.



Причина происшествия устанавливается, говорится в сообщении официального паблика суорявских брандмейстеров.







