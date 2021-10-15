Недвижимость обанкроченного хлебокомбината в Карелии выставлена на продажу

Стоимость имущества ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов», продажа которого планируется в рамках банкротства предприятия, оценивается в 45 млн рублей.

Это следует из объявления, опубликованного на сайте «Авито».

На продажу выставлены земельный участок площадью 150,3 тыс. кв. метров и 31 здание и сооружение общей площадь 621 тыс. кв. метров. Это здания складов, элеваторы, зернохранилище, административно-бытовые помещения.

ООО «ККХП» было признано банкротом в 2016 году. Согласно данным бухгалтерского баланса на момент банкротства общая стоимость его активов составляла 478,6 млн рублей.

В 2015 году в правительстве Карелии говорили о комбинате как об одном из самых перспективных предприятий отрасли. Руководство комбината рассказывало о грядущей масштабной модернизации производства.