Нефтебазу в Петрозаводске оштрафовали за незаконную заправку теплоходов

В отдаленном районе карельской столицы выявлены нарушения при заправке пассажирских теплоходов.
На нефтебазе в микрорайоне Сайнаволок топливо подавали напрямую из автоцистерн с грузовых причалов, которые не предназначены для этих целей.
Транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения. Было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате компанию «Онего Тревел» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента. Заместитель директора организации привлечен к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены, незаконная заправка теплоходов прекращена.
