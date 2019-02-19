Норвежское государство вынуждает граждан пересесть на электромобили.

Норвегия вместе со всей Северной Европой взяла курс на сокращение выбросов парниковых газов, которые грозят обернуться для планеты необратимыми изменениями климата. Однако один из крупнейших поставщиков углеводородного топлива на европейский рынок явно стремится стать мировым лидером в продвижении экологических технологий. Бензин и дизель обложены в Норвегии огромными налогами, поэтому цены на них являются одними из самых высоких в Европе. На этом фоне владельцам электромобилей созданы отнюдь не рыночные преференции – они полностью освобождены от уплаты пошлины на ввоз машин в страну, они могут ездить в городах по выделенным полосам общественного транспорта, бесплатно парковаться и пользоваться паромами и платными дорогами. Тем самым норвежское государство фактически вынуждает своих граждан пересаживаться на электрокары.

О том, как нефтяная страна Норвегия отказывается от бензина и дизеля, читайте в материале "Зарядка" на будущее".