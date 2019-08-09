"Негативный образ предпринимателя отбивает желание открыть бизнес"

Бывший вице-премьер Карелии обеспокоен отсутствием элементарных экономических знаний и навыков предпринимательства у молодежи.

В стране нет конкурентоспособного практико-ориентированного бизнес-образования, а в школах не прививаются даже базовые предпринимательские и экономические знания и навыки. Так считает известный карельский экономист Юрий Савельев, который в недавнем прошлом занимал пост вице-премьера в республиканском правительстве.

"Отсутствуют элементарные экономические знания и навыки предпринимательской деятельности у молодежи. А складывающийся негативный образ предпринимателя, как потенциального нарушителя закона отбивает желание к открытию собственного бизнеса.", - отметил Савельев.

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