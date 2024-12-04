здоровье работа экология
реклама на сайте
Подземный паркинг будет доступен жильцам жилого дома «Аристократ» в центре Петрозаводска
04.12.2024 16:36
К Земле приближается мощная космическая атака
05.12.2024 22:35

Веселые негры из Африки предложили жителям Петрозаводска незабываемые поздравления с праздником

Новости. Общество
06:50, 06 Декабря 2024
фото: © Скриншот с фото: Авито

Новости партнеров

Команда из Уганды организует поздравление под ключ, от заказчика - текст и предоплата.

На интернет-сервисе «Авито» жителям Петрозаводска предложили веселые поздравления от африканцев из Уганды — с днем рождения, юбилеем, на корпоратив, свадьбу, девичник, мальчишник, выпускной, вечеринку, годовщину, помолвку или предложение руки и сердца.

Креативная команда темнокожих самобытных артистов со своей музыкальной аппаратурой обещает организовать мероприятие под ключ, берет срочные заказы и работает по предоплате. Причем негры из объявления работают и в праздники, и в выходные, обязуясь развлечь любую компанию и даже толпу более 300 человек, организовав все в лучшем виде.

Команда из Уганды организует видеопоздравление по любому поводу и передаст видеопривет тому, кому пожелает заказчик: жене, мужу, девушке, парню, друзьям, коллегам, начальнику.

Веселые африканцы также дадут рекламу бизнесу, красиво поздравят кого бы то ни было, пожелают хорошего дня и идеально пошутят с 1 апреля.

Для поздравления от заказчика необходим текст поздравления — его команда африканцев озвучит хором с музыкальным сопровождением. Остальное — детали  — с учетом пожеланий и, соответственно, доплаты.

«Подарите близким НЕОБЫЧНЫЙ веселый подарок, от которого точно останутся воспоминания надолго!» — пообещали в объявлении.

Номер телефона не указан — пользователь предпочитает  сообщения, уточнили в объявлении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
05.12.2024, 20:30
Сильно подорожавший продукт в Россию начнут поставлять из-за рубежа
03.12.2024, 10:40
Резкое похолодание до -17°С ожидается в Карелии

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.