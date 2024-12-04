Веселые негры из Африки предложили жителям Петрозаводска незабываемые поздравления с праздником

Команда из Уганды организует поздравление под ключ, от заказчика - текст и предоплата.

На интернет-сервисе «Авито» жителям Петрозаводска предложили веселые поздравления от африканцев из Уганды — с днем рождения, юбилеем, на корпоратив, свадьбу, девичник, мальчишник, выпускной, вечеринку, годовщину, помолвку или предложение руки и сердца.

Креативная команда темнокожих самобытных артистов со своей музыкальной аппаратурой обещает организовать мероприятие под ключ, берет срочные заказы и работает по предоплате. Причем негры из объявления работают и в праздники, и в выходные, обязуясь развлечь любую компанию и даже толпу более 300 человек, организовав все в лучшем виде.

Команда из Уганды организует видеопоздравление по любому поводу и передаст видеопривет тому, кому пожелает заказчик: жене, мужу, девушке, парню, друзьям, коллегам, начальнику.

Веселые африканцы также дадут рекламу бизнесу, красиво поздравят кого бы то ни было, пожелают хорошего дня и идеально пошутят с 1 апреля.

Для поздравления от заказчика необходим текст поздравления — его команда африканцев озвучит хором с музыкальным сопровождением. Остальное — детали — с учетом пожеланий и, соответственно, доплаты.

«Подарите близким НЕОБЫЧНЫЙ веселый подарок, от которого точно останутся воспоминания надолго!» — пообещали в объявлении.

Номер телефона не указан — пользователь предпочитает сообщения, уточнили в объявлении.