890x80
Реклама
Поход в бар закончился для жителя Петрозаводска дракой и грабежом
20.01.2022 18:00
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу певца Игоря Талькова 3
Сегодня 00:10

Нехватка дров для льготников в Карелии вскрыла проблему теневого бизнеса в лесозаготовках

Новости. Общество
16:25, 21 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Новости партнеров

Жители Карелии, которые по закону имеют право бесплатно или со скидкой получить дрова, фактически оказались лишены такой возможности из-за отказов лесозаготовителей.

Эта проблема обсуждалась на заседании комитета про природным ресурсам и экологии парламента республики.  Участвовавшие в нем руководители муниципальных образований рассказали, что в районах недостаточно предприятий-лесозаготовителей, которые имеют право поставлять дрова льготникам. Для этого им необходимо войти в специальный реестр, но они не хотят.

«Проблем связана со сбором и предоставлением документов на регулирование тарифа — тех документов, которые необходимо предоставить предпринимателям. Для них это оказывается, по моему мнению, тяжело», — заявил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

С этим не согласилась главный специалист районной администрации Ольга Глеб. Про ее словам, перечень документов установлен Госкомитетом Карелии по регулированию цен и тарифов.

«Нет там таких документов, которые предприятие не может предоставить. Сложного по сути ничего нет, если предприятие ведет правильный бухгалтерский учет, легальную деятельность», — считает представитель администрации.

О признаках теневого бизнеса говорят и обращения жителей Карелии, которые поступают депутатам. По их словам, у льготников есть возможность купить дрова за свои деньги, а потом получить компенсацию на основании подтверждающих документов. Однако предприятия отказывались выдавать квитанции.

На заседании комитета депутаты решили, что эта тема требует отдельного совещания. Парламентарии намерены запросить больше информации у органов местного самоуправления и предприятий и вернуться к этому вопросу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

Сегодня 15:27
Обществоведение
Свидетель своих дел «не считал»
На процессе в мировом суде Петрозаводска об оскорблении следователя ФСБ выступил бдительный гражданин из Москвы.
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 3
Сегодня 15:26
Что люк открытый нам готовит
Сегодня 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
Сегодня 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 2
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 4
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 28
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»