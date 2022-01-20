Нехватка дров для льготников в Карелии вскрыла проблему теневого бизнеса в лесозаготовках

Жители Карелии, которые по закону имеют право бесплатно или со скидкой получить дрова, фактически оказались лишены такой возможности из-за отказов лесозаготовителей.

Эта проблема обсуждалась на заседании комитета про природным ресурсам и экологии парламента республики. Участвовавшие в нем руководители муниципальных образований рассказали, что в районах недостаточно предприятий-лесозаготовителей, которые имеют право поставлять дрова льготникам. Для этого им необходимо войти в специальный реестр, но они не хотят.

«Проблем связана со сбором и предоставлением документов на регулирование тарифа — тех документов, которые необходимо предоставить предпринимателям. Для них это оказывается, по моему мнению, тяжело», — заявил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

С этим не согласилась главный специалист районной администрации Ольга Глеб. Про ее словам, перечень документов установлен Госкомитетом Карелии по регулированию цен и тарифов.

«Нет там таких документов, которые предприятие не может предоставить. Сложного по сути ничего нет, если предприятие ведет правильный бухгалтерский учет, легальную деятельность», — считает представитель администрации.

О признаках теневого бизнеса говорят и обращения жителей Карелии, которые поступают депутатам. По их словам, у льготников есть возможность купить дрова за свои деньги, а потом получить компенсацию на основании подтверждающих документов. Однако предприятия отказывались выдавать квитанции.

На заседании комитета депутаты решили, что эта тема требует отдельного совещания. Парламентарии намерены запросить больше информации у органов местного самоуправления и предприятий и вернуться к этому вопросу.