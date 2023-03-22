Нехватка эвакуаторов и стоянок для задержанных автомобилей плохо влияют на безопасность в Карелии

Министр внутренних дел Карелии назвал один из факторов, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

Эту тему Дмитрий Сергеев затронул во время выступления в парламенте, где он отсчитывался об итогах работы ведомства за 2022 год.

«Проблемным вопросом, препятствующим полноценной реализации функций по обеспечению безопасности на дорогах, остается отсутствие стоянок для задержанного автотранспорта, специализированных эвакуаторов для задержания грузовых транспортных средств, а также отсутствие блокирующих устройств для осуществления задержания путем прекращения движения грузовых автомобилей», — сказал министр.

Вместе с тем, он отметил, что в 2022 году на 22-х аварийно-опасных участках дорог федерального значения были дополнительно установлены средства автоматической фиксации административных правонарушений, что оказало положительное влияние на снижение основных показателей аварийности.

Общее число дорожно-транспортных происшествий в прошлом году снизилось на 2,7%, а погибших в результате аварий — на 46%.