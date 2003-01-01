Нехватка кадров, отсутствие приватности и задержка писем: депутаты обсудили проблемы в работе Почты России в Карелии

Депутаты Законодательного Собрания Карелии заявили о растущем потоке жалоб жителей на работу почты.

На заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ 12 сентября депутат Законодательного собрания Анна Лопаткина подняла вопрос, касающийся жалоб жителей на работу региональных отделений Почты России.

— Жители не получают корреспонденцию и квитанции, отмечают отсутствие конфиденциальности — персональные данные для всех доступны, письма теряются или приходят с задержкой. Многие квитанции просто находятся на почте, их не разносят, и люди, видя, что документов нет, не понимают сложившуюся ситуацию. Всё это усугубляется неплатежами и негативно сказывается на экономике Карелии, — заявила Лопаткина.

Депутат Сергей Андруневич также отметил, что жители республики на протяжении длительного периода не получают извещения и судебные повестки, вследствие чего не могут своевременно оспаривать приказы.

Серьезные проблемы и с кадрами. Зампредседателя Комитета Ирина Кузичева призвала коллег обратить внимание на условия работы почтальонов, которые, по её мнению, страдают от повышенной нагрузки.

Председатель Комитета Леонид Лиминчук предложил провести в октябре рабочее совещание на базе Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, на котором вместе с представителями управления почтовой связи могли бы обсудить способы решения накопившихся проблем.

Глава Минтранса Дмитрий Крылов поддержал идею, отметив при этом, что сейчас функционирование почтовых отделений республики постепенно приходит в норму.

Отметим, что претензий к работе Почты России у жителей Карелии очень много. И названные на Комитете — лишь часть из них. Добавим также частую смену руководителей на протяжении последних лет в Управлении Федеральной почтовой связи Республики Карелии.