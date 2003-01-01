Нехватка кадров в петрозаводском доме-интернате для ветеранов сохраняется

В петрозаводском доме-интернате для ветеранов открыто 10 вакансий.

Ситуация, как рассказали «Столице на Онего» не уникальная. Похожая во всех учреждениях здравоохранения. А в интернате и вовсе своя специфика — работа с пожилыми людьми, в том числе лежачими. Сейчас в учреждении открыто 10 вакансий.

Петрозаводскому дому-интернату для ветеранов на постоянную работу требуются сиделка (помощник по уходу), медицинская сестра палатная, младшая медицинская сестра по уходу за больными, медицинская сестра по массажу, санитар-ваннщик, старшая медицинская сестра, парикмахер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ассистент по оказанию технической помощи и инструктор по адаптивной физической культуре.

— В настоящий момент эти ставки отрабатываются внутри коллектива, а так все вакансии размещены на портале работы в России, как и в других учреждениях. Сегодня дом-интернат делает все возможное, чтобы привлечь сотрудников к себе. Но это сложно. Не каждый готов работать с пожилыми людьми, уходит старое поколение, новое, другое совершенно. Если вы видите выпускников Медфака, то спросите, куда они пойдут, в частную клинику или в Петрозаводский дом-интернет, ответ будет первым. Это проблема не только наша, это проблема и больниц, и госпиталей, и так далее, — рассказал «Столице на Онего» руководитель Дмитрий Лябегин.Пожилые сотрудники уходят, к примеру., сестра по массажу работала в учреждении с его открытия. А найти им замену очень сложно. Сейчас проходят комиссию два человека, возможно, они начнут работать.

Напомним, год назад в учреждении побывала депутат Заксобрания Карелии Инна Болучевская. В соцсетях она сообщила о том, что в учреждении не хватает сотрудников: отсюда запах, неухоженность постояльцев. При том, что люди платят 75% от своей пенсии. В результате проверку проводила прокуратура города. Были обнаружены факты несоблюдения администрацией учреждения санитарно-эпидемиологических правил и норм, гигиенических нормативов, законодательства о защите прав инвалидов и престарелых. Учреждению было выдано предписание об устранении нарушений. Как пояснил Дмитрий Лябегин нашему изданию, все нарушения и были связаны с нехваткой кадров. Работа по поиску сотрудников продолжается. Прежде всего нужны те, кто будет заниматься уходом — седелки и медицинские сестры.