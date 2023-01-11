Нехватку лекарств в аптеках объясняют повышенным спросом

Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки.

Как сообщает РИА Новости, об этом предупреждает Росздравнадзор.

«Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — говорится в релизе ведомства.

Росздравнадзор настаивает, что это «временная дефектура препаратов», и рекомендует не приобретать лекарства у перекупщиков.

«Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50% до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются», — цитирует сообщение Росздравнадзора «Коммерсантъ».