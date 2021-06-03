Нехватку мужчин в армии Финляндии хотят покрыть женщинами

Финские генералы планируют ежегодно привлекать на службу до 2 тысяч женщин-добровольцев.

Оборонительные силы Финляндии испытывают недостаток военнослужащих-мужчин, и финское командование решило больше привлекать в армию женщин. Как пишет Yle, для этого в воинских частях даже устроили эксперимент по совместному проживанию в казармах мужчин и женщин, а в следующем году эту практику распространят на все воинские подразделения страны.

По словам генерал-лейтенанта Петри Хулкко, он хотел бы, чтобы ежегодно военную службу проходили около 2 тысяч женщин-добровольцев. «Они компенсировали бы нехватку мужчин», – сказал финский генерал.