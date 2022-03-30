Неисправимую алиментщицу, задолжавшую миллион рублей своим детям, будут судить в Карелии

Жительница Лахденпохского района предстанет перед судом за уклонение от уплаты алиментов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в ходе дознания, 36-летняя жительница Лахденпохского района на протяжении долгих лет не выполняла обязанности по уплате алиментов на своих детей возрастом 15 и 5 лет, вела аморальный образ жизни, не принимала мер к трудоустройству, что стало причиной образования общей задолженности по алиментам в размере более 1,3 млн рублей.

При этом женщина за период с 2019 по 2021 годы трижды была осуждена за аналогичные преступные деяния, по одному из которых отбывала наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении в течение пяти месяцев, однако должных выводов для себя не сделала.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до одного года.