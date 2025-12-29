Неисправная гирлянда стала причиной пожара в Пряжинском районе

В деревне Нижние Виданы загорелась украшенная гирляндой хозпостройка.
Сегодня, 30 декабря, в 17:16 в деревне Нижние Виданы Пряжинского района загорелась хозпостройка, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия прибыли пожарные из посёлка Чална. По их оценкам, площадь возгорания составила 3×2 метра. Спасателям удалось потушить пламя уже через 20 минут, в 17:36.
Как оказалось, причиной пожара стала неисправная новогодняя гирлянда, украшавшая сооружение.
Напомним, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории Карелии будет действовать особый противопожарный режим. В этот период представители местного самоуправления организуют проверки магазинов с электрогирляндами, которые нередко становятся причиной возгораний в домах жителей республики.