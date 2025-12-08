Неисправный автобус отцепился от автомобиля техпомощи и стал его обгонять в Петрозаводске

Необычное ДТП произошло утром 9 декабря на улице Калинина в Петрозаводске.
Утром, 9 декабря, грузовой автомобиль транспортировал на жесткой сцепке пассажирский автобус. На улице Калинина, в районе пересечения с улицей Загородная, в 10:16 при движении под горку в районе пешеходного перехода при торможении сцепка сломалась. В результате автобус начал обгонять свой буксир. К счастью, трагедии или серьезной аварии удалось избежать. В момент инцидента пешеходов не было. Конструкторам этого «паровозика» повезло избежать и других столкновений.
Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП. Ролик опубликовал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
