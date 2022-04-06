Неисправный автобус возил пассажиров по Петрозаводску

Инспекторы ГИБДД остановили в Петрозаводске неисправный автобус, который перевозил пассажиров, сообщили в Госавтоинспекции города.
В целях предотвращения ДТП с участием маршрутного пассажирского транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение ежедневных проверок автобусов и троллейбусов.
За прошедшую неделю автоинспекторами проверено 107 маршрутных транспортных средств, пресечено пять нарушений ПДД:
- 2 проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора;
- управление автобусом без технического осмотра;
- управление автобусом с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена;
- управление автобусом водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.
В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях, с водителями проведены профилактические беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения.
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