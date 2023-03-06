Неизвестные надули жителя Карелии, мечтавшего о надувной лодке

Полиция Прионежского района разбирается с очередным случаем мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 32-летний местный житель. Мужчина хотел купить надувную лодку и нашел объявление в интернете. Переписка велась в мессенджере — продавец из другого региона ответил на все вопросы и пообещал отправить лодку через транспортную компанию. Он прислал накладную об отправке груза, и житель Карелии перевел ему 27 тысяч рублей.

Через какое-то время мужчина решил проверить статус заказа. Выяснилось, что груз не отправлен. Работники компании объяснили, что заявка не была оформлена до конца. Телефон «продавца» также оказался выключенным.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.