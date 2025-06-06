Неизвестные напали на водителя автобуса в Петрозаводске

Пассажиры пригородного транспорта избили водителя автобуса, а заодно и сам автобус.

О конфликте в пригородном автобусе возле Петрозаводска сообщили в МВД Карелии.

Информация об инциденте поступила в 20.47 вчера, 13 июня. К 21.05 наряд ППС прибыл на место происшествия на улицу Шуйская, но нарушители порядка к этому времени скрылись.

Как было установлено предварительно, пассажиры автобуса устроили ссору с водителем 1977 года рождения и несколько раз ударил его, а также нанесли несколько ударов по самому автобусу.

В настоящее время устанавливаются личности нарушителей.