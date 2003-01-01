Реклама на сайте
Неизвестные ногами избили двух человек в Петрозаводске — видео
Сегодня 12:35 Происшествия
Минувшей ночью на Голиковке двое граждан подверглись жестокому избиению со стороны группы лиц. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

фото: © Камеры видеонаблюдения г. Петрозаводска

Ночью 12 октября на улице Александра Невского, 18 в Петрозаводске двое неизвестных избили двух человек. Акт насилия зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошёл возле мусорных контейнеров, стоящих во дворе жилого дома. Один из участников преступления несколько раз ударил жертву ногами. Потерпевший лежал на земле и не мог пошевелиться.

Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии, в конфликте были задействованы четыре человека, среди которых — молодые люди и девушки.

— Двум гражданам были причинены телесные повреждения, также одному из причастных к происшествию разбили мобильный телефон, — добавили там.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее на Древлянке группа мужчин ногами избила лежавшего на земле человека.

