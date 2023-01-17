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Неизвестные обстреляли машину в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:34, 18 Января 2023
фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

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На Перевалке неизвестные из пневматики обстреляли иномарку.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, 13 января в отделении полиции поступило заявление от владелицы автомобиля Ford, которая сообщила, что на улице Чкалова неизвестные повредили ее машину.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции зафиксировали повреждения на лобовом стекле, которые предположительно появились от пневматического оружия.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновные устанавливаются.

Собственница поврежденного автомобиля в соцсетях ищет свидетелей произошедшего.

«Люди, если вы что-то видели или знаете, просьба сообщить. Такое не должно оставаться безнаказанным», - написала пострадавшая автоледи в паблике «Весь Петрозаводск/Карелия».

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