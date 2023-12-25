Неизвестные оставили без денег жительницу Карелии, мечтавшую попасть на спектакль

Очередной случай мошенничества произошел в Медвежьегорске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратилась 49-летняя местная жительница, ставшая жертвой аферистов.

Дама разместила в соцсети объявление о покупке билетов на спектакль «Щелкунчик», который скоро пройдёт в местном Доме Культуры. После этого ей написала женщина — она прислала ссылку для покупки билетов. Жительница Медвежьегорска перешла по ссылке, зарегистрировалась на сайте и отправила через мобильное приложение 3 тысячи рублей.

Однако ей поступило сообщение, что оплата не прошла, и женщина повторила операцию. Затем у нее с карты списалось 2700 рублей. Тут жительница Карелии поняла, что столкнулась с мошенничеством. Всего она потеряла без малого 8 тысяч 700 рублей.

В полиции напомнили о том, что не следует переходить по сторонним ссылкам для оплаты товаров и услуг. Необходимо всегда проверять информацию о мероприятиях, о совершении сделок в интернете.