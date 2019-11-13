Новости
Сегодня, 13 Ноября 2019
В полицию Суоярвского района с заявлением о краже банковской карты обратился местный житель, сообщили в МВД Карелии.
13.11.2019, 09:28
Глава республики Артур Парфенчиков заявил о расширении списка видов предпринимательской деятельности, по которым возможно получение денег.
13.11.2019, 09:14
Пожар произошел 12 ноября на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
13.11.2019, 09:09
Пожар произошел 12 ноября на улице Торнева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
13.11.2019, 09:06
Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал параметры принятого в первом чтении бюджета Карелии на 2020 год и рассказал о планах расходования средств.
13.11.2019, 08:20
Сотрудники МВД по Карелии отчитались об итогах борьбы с нарушителями в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант".
13.11.2019, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 13 ноября.
13.11.2019, 07:55
В столице Карелии пешеходы чуть не угодили под колеса автомобиля, который вынесло на переход после столкновения с другим авто.
13.11.2019, 07:25
Подозреваемая в наркопреступлении задержана в Прионежском районе, сообщили в полиции республики.
13.11.2019, 07:15
13.11.2019, 07:05
В Карелии к восстановлению уникальной церкви XVIII века подключатся жители Заонежья, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия республики.
13.11.2019, 06:40
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