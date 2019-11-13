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Новости

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Сегодня, 13 Ноября 2019
Мужчины отоварились в ювелирном магазине за счет жителя Карелии
В полицию Суоярвского района с заявлением о краже банковской карты обратился местный житель, сообщили в МВД Карелии.
13.11.2019, 09:28
Бизнес Карелии получит около 300 млн рублей поддержки от властей в 2020 году
Глава республики Артур Парфенчиков заявил о расширении списка видов предпринимательской деятельности, по которым возможно получение денег.
13.11.2019, 09:14
Отечественный автомобиль сгорел в Петрозаводске
Пожар произошел 12 ноября на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
13.11.2019, 09:09
Неизвестные подожгли дом в Петрозаводске
Пожар произошел 12 ноября на улице Торнева, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
13.11.2019, 09:06
Парфенчиков пообещал по миллиону рублей медикам, готовым переехать в села Карелии
Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал параметры принятого в первом чтении бюджета Карелии на 2020 год и рассказал о планах расходования средств.
13.11.2019, 08:20
Полиция Карелии рассказала, на каких нарушениях попадаются мигранты-нелегалы
Сотрудники МВД по Карелии отчитались об итогах борьбы с нарушителями в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант".
13.11.2019, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 13 ноября.
13.11.2019, 07:55
В Петрозаводске машина в момент ДТП едва не снесла пешеходов (ВИДЕО)
В столице Карелии пешеходы чуть не угодили под колеса автомобиля, который вынесло на переход после столкновения с другим авто.
13.11.2019, 07:25
Жительница Карелии забрала из тайника наркотик и попалась оперативникам
Подозреваемая в наркопреступлении задержана в Прионежском районе, сообщили в полиции республики.
13.11.2019, 07:15
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 ноября
13.11.2019, 07:05
Аварийную часовню церкви Александра Свирского в Карелии отремонтируют местные жители
В Карелии к восстановлению уникальной церкви XVIII века подключатся жители Заонежья, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия республики.
13.11.2019, 06:40
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07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

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