Неизвестные подожгли гараж в Петрозаводске

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Пожар произошел утром на улице Петрова, сообщили в МЧС Карелии.
В 9.27 пожарно-спасательные подразделения в составе 8 человек привлекались для ликвидации пожара в частном гараже на ул. Петрова у д. 11. В 9.54 пожар ликвидирован.
В результате сгорела стена на площади 2 кв м.
Из гаража вынесли газовый баллон.
Причина пожара – поджог.
Виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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