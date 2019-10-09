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Новости. Происшествия
15:56, 09 Октября 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Неизвестные подожгли гараж в Петрозаводске

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Пожар произошел утром на улице Петрова, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.27 пожарно-спасательные подразделения в составе 8 человек привлекались для ликвидации пожара в частном гараже на ул. Петрова у д. 11. В 9.54 пожар ликвидирован.

В результате сгорела стена на площади 2 кв м.

Из гаража вынесли газовый баллон.

Причина пожара – поджог. 

Виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

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