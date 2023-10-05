Неизвестные подожгли многоквартирный жилой дом в расширенном центре Петрозаводска

Пожарным пришлось эвакуировать жильцов дома возле автовокзала.
Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, пожар произошел сегодня в районе 6 утра в двухэтажном доме по улице Чапаева.
Вызов в дом № 7 поступил в начале 7-го утра. Спасатели на нескольких транспортных средствах вскоре прибыли на место. Из дома эвакуировали пятерых жильцов, двоих из них — с использованием индивидуальных средств защиты.
Вскоре огонь был потушен. Вероятной причиной пожара в МЧС назвали умышленный поджог — спасатели обнаружили три очага возгорания. В настоящее время точные причины пожара выясняются.
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