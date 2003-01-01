Неизвестные разбили стекло в новом автобусе в Петрозаводске

В полиции прокомментировали инцидент с подозрением на стрельбу по автобусу в столице Карелии.
Информация о возможной стрельбе по новому автобусу Симаз, двигавшемуся по маршруту № 18, поступила сегодня, 13 октября, от ПМУП «Городской транспорт» Петрозаводска.
— Наш новый автобус Симаз (номер 723) стал жертвой диверсии. Неизвестные лица, предположительно, использовали пневматическое оружие и разбили стекло транспортного средства, — написали в паблике.
Как уточнили на предприятии, никто не пострадал, водитель остановил автобус. На место была вызвана полиция.
Позже в полиции прокомментировали эпизод. По данным МВД Карелии, повреждения на автобусе не характерны для следов, оставленных пневматическим оружием.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.