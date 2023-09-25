Неизвестные разместили объявление о продаже мальчика

В Новосибирске после объявления о продаже мальчика возбудили уголовное дело.

Новосибирский Следком возбудил уголовное дело о покушении на куплю-продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего.



Об этом говорится в сообщении портала 47news.ru.

По версии следствия, в сентябре на одном из сервисов объявлений разместили информацию о продаже ребенка.



Впоследствии объявление было удалено. В рамках расследования сотрудники Следкома разыскивают продавцов.