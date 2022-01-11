Неизвестные украли новогодний колокольчик в городе горняков в Карелии

В Костомукше злоумышленники унесли упавшую с опоры освещения новогоднюю консоль в виде колокольчика.

Как сообщается в паблике Костомукши, 11 января в 18.13 в диспетчерскую ЕДДС поступила информация о том, что на шоссе Горняков, на повороте к дому №19 по ул. Горняков, с опоры освещения упала новогодняя консоль "Колокольчик".

Через 15 минут прибывшие на место происшествия сотрудники МУП "ГЭС" у столба ее уже не обнаружили.

«Убедительная просьба к гражданам, взявшим консоль, вернуть ее обратно, к месту падения. Сотрудники МУП "ГЭС" произведут ремонт и повторный монтаж светового украшения. В противном случае, руководство МУП "ГЭС" вынуждено будет обратиться полицию», - сообщается в публикации.

Также просят откликнуться очевидцев происшествия и сообщить имеющуюся информацию в МУП "ГЭС" по телефону 8 (81459) 5-10-61.