Неизвестные выломали плакат на месте съемок фильма «Любовь и голуби» в Карелии

Вандалы не оценили благоустройство Медвежьегорска, испортив памятное место.

Неизвестные выломали плакат, установленный на месте съемок фильма «Любовь и голуби» в карельском городе Медвежьегорск. Соответствующие фото разместили в одном из местных пабликов.

«До» и «после». У кого хватило ума сломать плакат на улице Нижняя», — написали в паблике.

Ранее кто-то сломал остановки в районном центре Карелии.