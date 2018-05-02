Неизвестные "заминировали" ЖД-вокзал Петрозаводска мусорным пакетом

В столице Карелии сотрудники ОМОН выезжали на сообщение об обнаруженном подозрительном предмете на территории железнодорожного вокзала.

30 апреля в дежурную часть Отдела Росгвардии по республике Карелия поступила информация о том, что на перроне железнодорожного вокзала Петрозаводска находится подозрительный пакет, сообщает паблик Росгвардии в соцсети "Вконтакте".

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выехали на место. Пакет и близлежащая территория были детально обследованы.

"Как выяснилось в ходе проверки, в пакете находился бытовой мусор, который опасности не представлял",- сообщили в Росгвардии.