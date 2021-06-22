Неизвестные завалили строительным мусором двор депутата в Петрозаводске (ФОТО)

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева подозревает, что к захламлению двора могли приложить руку соседи.

Галина Васильева сообщила в соцсети, что ее двор и окрестности завалены строительным мусором. Городской парламентарий подозревает, что к захламлению территорий могут быть причастны соседи, производящие ремонт.

«Я всегда с подозрением смотрю на людей, у которых есть средства на евроремонт в квартире, но нет денег на вывоз мусора после ремонта. У нас новый жилец, о котором я писала на днях, решил сэкономить: тяжелые мешки с отходами разбросал на территории домов 17 и 19 по ул. Ровио, в надежде, что ничего ему за это не будет. Наверняка, это только часть мусора. Покушение на чистоту и порядок — так называются подобные действия безответственного человека», — заявила Васильева.

Ранее Галина Васильева сообщала, как соседи-разрушители пробили потолок в одной из квартир ее дома.