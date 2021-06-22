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Неизвестные завалили строительным мусором двор депутата в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
09:57, 23 Июня 2021
фото: Галина Васильева / ВК

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева подозревает, что к захламлению двора могли приложить руку соседи.

Галина Васильева сообщила в соцсети, что ее двор и окрестности завалены строительным мусором. Городской парламентарий подозревает, что к захламлению территорий могут быть причастны  соседи, производящие ремонт. 

«Я всегда с подозрением смотрю на людей, у которых есть средства на евроремонт в квартире, но нет денег на вывоз мусора после ремонта. У нас новый жилец, о котором я писала на днях, решил сэкономить: тяжелые мешки с отходами разбросал на территории домов 17 и 19 по ул. Ровио, в надежде, что ничего ему за это не будет. Наверняка, это только часть мусора. Покушение на чистоту и порядок — так называются подобные действия безответственного человека», — заявила Васильева.

Ранее Галина Васильева сообщала, как соседи-разрушители пробили потолок в одной из квартир ее дома.

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Комментарии

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миша
2021-06-23 10:51:10
Васильева - единственный толковый и эффективный депутат.
юнипер95
2021-06-23 10:25:32
такой она депутат, сама такие законы принимала. Пользуйся, ешь полной ложкой, бабуля
наташка
2021-06-23 10:20:11
Каждый день пиарится. Всё равно в горсовет больше не пролезет.
Вася
2021-06-23 10:13:32
Лишь бы войны не было.
кир
2021-06-23 10:09:47
Какое поколение выучили с тем и жить будете, - сказал прозорливый кот.
Гость
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