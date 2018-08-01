Неизвестные звонят в коммерческие фирмы Петрозаводска и пытаются обмануть сотрудников

В коммерческие фирмы Петрозаводска звонят неизвестные, которые под видом сотрудников федерального ведомства предлагают платное обновление пакета нормативной документации, сообщает мэрия.

По словам начальника городского отдела потребительского рынка Ольги Захаровой, за последние дни в Петрозаводске зафиксировано несколько телефонных звонков неизвестных в коммерческие структуры с предложениями по замене устаревшей нормативно-правовой базы.

"Звонящие представляются сотрудниками федеральной структуры по защите прав потребителей и настоятельно рекомендуют предпринимателям в связи с предстоящей проверкой обновить пакеты документов. Эти же люди предлагают приобрести обновления для успешного прохождения проверки", - отмечают в городской администрации.

Мэрия советует гражданам "тщательно проверять подобную информацию".

"Сообщить о таких звонках можно в Управление Роспотребнадзора по Карелии или специалистам отдела потребительского рынка Администрации города по телефонам – 71-34-62, 71-35-03", - заключили в мэрии.