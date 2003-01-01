Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

При тушении пожара в гараже на Кукковке было обнаружено тело мужчины.

Возгорание произошло накануне, 26 октября. Как рассказали в МЧС, в 9:50 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении на проспекте Художников Авдышевых.

— В результате огнём повреждены постельные принадлежности, стена и пол на общей площади 2 квадратных метра. Погиб 1 человек, — говорится в сообщении ведомства.

Как «Столице на Онего» уточнили в Следкоме Карелии, пожар произошел в гараже на пересечении Карельского проспекта и улицы братьев Озеровых. Во время тушения был обнаружен труп мужчины. Личность его установить не удалось. Документов при нем не было. Проводится проверка.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.