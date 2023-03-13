Расследованием инцидента занимаются финские и российские пограничники.
Неизвестный мужчина ушел по льду озера из Финляндии в Карелию. Инцидент произошел еще 5 марта, однако финские пограничники сообщили о нем через неделю с лишним.
По имеющимся данным, нарушитель направлялся в сторону Лахденпохского района Карелии из приграничной финской коммуны Париккала, сообщили в пограничной службе Финляндии.
Расследованием инцидента занимаются финские и российские пограничники.
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