Расследованием инцидента занимаются финские и российские пограничники.

Неизвестный мужчина ушел по льду озера из Финляндии в Карелию. Инцидент произошел еще 5 марта, однако финские пограничники сообщили о нем через неделю с лишним.



По имеющимся данным, нарушитель направлялся в сторону Лахденпохского района Карелии из приграничной финской коммуны Париккала, сообщили в пограничной службе Финляндии.



Расследованием инцидента занимаются финские и российские пограничники.