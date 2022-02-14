Неизвестный попытался отобрать телефон у женщины с коляской в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии неизвестный мужчина попытался отобрать мобильный телефон у женщины, которая гуляла с детской коляской.

Инцидент произошел в понедельник, 14 февраля, в 11 часов 10 минут в Петрозаводске, на набережной Варкауса.

Женщина двигалась с коляской по улице. Во встречном направлении к ней шел мужчина. Когда они поровнялись, мужчина выхватил у женщины телефон. Однако дама смогла отстоять свой мобильник. Об этом она рассказала в паблике «Подслушано у мам | Карелия | Петрозаводск | Птз». Там же опубликовано видео происшествия, запечатленное камерой наблюдения компании «Ситилинк».

«Девочки, мамочки, кто гуляет по Октябрьскому с колясками, будьте аккуратны! У меня сегодня какой-то неадекват вырвал телефон из рук, хорошо что я быстро среагировала и смогла забрать его обратно. То ли он с головой не дружит, то ли обдолбанный, стоял еще потом у Университетского лицея, предупредите детей!», — заявила женщина.