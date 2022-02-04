890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Убившая своего младенца жительница Петрозаводска заявила, что не почувствовала родов 1
07.02.2022 17:02
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков»
Сегодня 12:09

Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»

Новости. Общество
15:12, 08 Февраля 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о контакте с автором странных сообщений про вознаграждение за «подтвержденных жертв».

Неизвестный человек написал Владимиру Любарскому письмо, в котором содержалось финансовое предложение.

«Уважаемый Бенефициар, мы совместно утвердили 1 200 000, 00 долларов США (один миллион двести тысяч долларов США) за каждую подтвержденную жертву», — гласит текст письма в соцсети, которое получил мэр. Любарский ответил отправителю и опубликовал скриншот переписки.

Владимир Любарский написал в ответе на письмо, что дал поручение своему заместителю «представить расчеты по количеству жертв, необходимых для пополнения городского бюджета». 

Мэр также предложил незнакомцу принести обещанные наличные на встречу на набережной Варкауса.

Ранее Любарский рассказал, как победить тролля в интернете.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мотя
2022-02-08 16:13:32
К зубному пусть для начала сходит :)
paramparam
2022-02-08 15:47:47
сделайте уже что-нибудь с теми, кто консультирует его по PR
Мотя
2022-02-08 16:00:01
paramparam, бесполезно , клиника :)
Teатральный критик
2022-02-08 15:28:26
В начале 2000 напился ночью чая в нойке на ленина и стал драться с одним из начальников говд. Потом оперативку стали вызывать чтобы по домам развести.
Экcперд
2022-02-08 15:20:34
Не смешно уже. Серьезно. Нажмет ядерную кнопку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 28
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»