Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о контакте с автором странных сообщений про вознаграждение за «подтвержденных жертв».

Неизвестный человек написал Владимиру Любарскому письмо, в котором содержалось финансовое предложение.

«Уважаемый Бенефициар, мы совместно утвердили 1 200 000, 00 долларов США (один миллион двести тысяч долларов США) за каждую подтвержденную жертву», — гласит текст письма в соцсети, которое получил мэр. Любарский ответил отправителю и опубликовал скриншот переписки.

Владимир Любарский написал в ответе на письмо, что дал поручение своему заместителю «представить расчеты по количеству жертв, необходимых для пополнения городского бюджета».

Мэр также предложил незнакомцу принести обещанные наличные на встречу на набережной Варкауса.

Ранее Любарский рассказал, как победить тролля в интернете.