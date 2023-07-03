Неизвестный ранее петроглиф обнаружили на побережье Белого моря в Карелии

Карельский археолог обнаружила в Беломорском районе новый петроглиф.
Неизвестный ранее петроглиф был найден в Беломорском районе Карелии. Об этом сообщил представитель местной туристической компании.
Наскальное изображение было обнаружено на местечке Ерпин Пудас, на одном из самых крупных скоплений петроглифов в низовьях реки Выг. Это достаточно крупное и выразительное изображение белухи.
По словам автора поста, петроглиф обнаружила карельский археолог Надежда Лобанова 28 июня.
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