Неизвестный ранее петроглиф обнаружили на побережье Белого моря в Карелии

Карельский археолог обнаружила в Беломорском районе новый петроглиф.

Неизвестный ранее петроглиф был найден в Беломорском районе Карелии. Об этом сообщил представитель местной туристической компании.

Наскальное изображение было обнаружено на местечке Ерпин Пудас, на одном из самых крупных скоплений петроглифов в низовьях реки Выг. Это достаточно крупное и выразительное изображение белухи.

По словам автора поста, петроглиф обнаружила карельский археолог Надежда Лобанова 28 июня.