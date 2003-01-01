Неизвестный распылил подростку газ в лицо на Древлянке

Ребёнок, которому в лицо распылили перцовый аэрозоль, доставлен в Республиканскую больницу.

Вечером 7 ноября на бульваре Интернационалистов, 11 неизвестный распылил перцовый аэрозоль в лицо мальчика 12-13 лет. Подросток обратился за помощью к медикам, которые, узнав о случившемся, позвонили в полицию. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

— Пострадавший был доставлен в Республиканскую больницу, — добавили в ведомстве.

Как рассказали очевидцы происшествия в группе «Моя Древлянка|Сообщество жителей», до прибытия бригады скорой помощи ребёнок, одетый в одну футболку, с криками забежал в местный магазин, откуда его пытались выгнать под предлогом «порчи имущества».

— Мальчик не хотел надевать куртку, потому что она вся была в перце. Пока на него орали, он извинялся, даже не имея возможности открыть глаза. Женщина, которая была в это время в магазине, купила ему две упаковки молока и капли для глаз, пытаясь спасти его от боли. Она дала ему свою куртку и была с ним всё время, — написали там.

Полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что в Сортавале умер 15-летний подросток, отравившийся газом из туристического баллончика.